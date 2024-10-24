Tiryakilere müjde: BİM'e Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! İşte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Bu hafta BİM beyaz eşya severler için büyük fırsatlar sunuyor.

Nofrost buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve derin dondurucu gibi ev aletlerinde cazip indirimler dikkat çekiyor.

Evini yenilemek isteyenler ya da beyaz eşya ihtiyacı olanlar için bu hafta BİM'de büyük fırsatlar var.

Ayrıca kahve severler için tam otomatik espresso makinesi de bu hafta BİM raflarına geliyor.

İşte BİM 30 Ekim indirim kataloğu…