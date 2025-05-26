Tiryakilere müjde: Sigara alımlarında o ücretler artık ödenmeyecek!

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Kredi veya banka kartlarıyla sigara alınırken ödenen komisyon ücretleri uzun bir süredir gündemde yer alıyordu.

Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gündemde çeşitli tartışmalara yol açan komisyon ücretleri hakkında harekete geçti.

Farklı bir alışveriş yapmadan yalnızca sigara alındığında birçok markette komisyon ücreti de ödeme tutarına yansıtılıyordu.

Ancak BDDK ve Ticaret Bakanlığınca atılan adımla birlikte bu işletmeler artık yakın takibe alındı.

CEZAİ YAPTIRIM GELİYOR!

Kredi kartı veya banka kartı kullanımı sırasında bazı işletmelerin, özellikle sigara alımlarında “pos komisyonu” veya “kart farkı” adı altında müşterilerden talep ettiği ek ücretlerin, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na açıkça aykırı olduğu belirtildi.

İlgili kanuna göre, üye işyerlerinin kart hamilinden, kart kullanımı nedeniyle hiçbir şekilde komisyon, hizmet bedeli veya benzeri bir ilave ödeme talep etme hakkı bulunmuyor.

Ticaret Bakanlığı ve BDDK, yasağa rağmen kredi kartıyla sigara alımı sırasında tüketicilerden ek ücret almaya devam eden işletmelerin, bankalarla olan üye işyeri sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurdu. Bu işletmelerin, aynı zamanda mali suçlar kapsamında da değerlendirilebilecek cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği de belirtildi.

SAVCILIĞA BİLDİRİN!

Yetkililer, vatandaşlardan bu tür yasalara aykırı uygulamalara maruz kalmaları durumunda, ilgili işletmeleri BDDK’ya veya doğrudan Cumhuriyet savcılıklarına şikâyet etmelerini istedi.

Bu adımla birlikte yasal denetim mekanizmalarının daha etkin işlemesi ve tüketici haklarının korunması hedefleniyor.