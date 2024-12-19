Tivibu, D-Smart, Digiturk’e rakip geldi: ŞOK Android TV Box getiriyor… İşte fiyatı

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ŞOK Market, 21 Aralık Cumartesi günü itibariyle başlayacak yeni aktüel ürünler kataloğunda büyük indirimler sunuyor.

21 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlar, alışveriş tutkunlarını cezbedecek.

Kadın ve erkek giyim ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, ev eşyalarından teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimli fiyatlar sunuluyor.

Bu hafta sonu ŞOK’tan alışveriş yapacaklar, Karcher buharlı temizlik makineleri, çamaşır makineleri ve televizyonlar gibi büyük ev eşyalarında cazip fırsatlar bulacaklar.

Ayrıca, ev tekstil ürünlerinden cam temizleme makinelerine kadar pek çok farklı üründe de indirimler var.

Öne çıkan bir diğer ürün ise son zamanlarda oldukça popüler olan Android TV Box. Teknolojik yeniliklerden faydalanmak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunan bu ürün, ŞOK’ta uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

İhtiyacınız olan her şeyi uygun fiyatlarla almak için ŞOK Market’in bu haftaki indirim fırsatlarını kaçırmayın!

İşte ŞOK 21 Aralık indirim kataloğu…