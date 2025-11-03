TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti 2025: Ödeme ekranı açıldı mı, nasıl ödenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyılın konut projesi için geri sayım başladı.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ücreti ve ödeme süreci hakkında detayları merak ediyor.

Başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi.

Başvuru süreci 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan vatandaşlardan, şehit aileleri, gaziler ve harp/terör malulleri gibi gruplardan ücret alınmayacak.

Başvurusu kabul edilmeyen veya kura ile konut hakkı kazanamayan vatandaşlar, yatırdıkları ücreti tamamen geri alabilecek.

Peki; TOKİ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Geri alınacak mı? TOKİ başvuru ücreti nereye ödenecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ 2025

2025 yılında başvuruları alınacak olan TOKİ 500 bin konut için başvuru ücreti 5 bin TL oldu.

Bankalar üzerinden: Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla başvuru ücreti yatırılabilir. e‑Devlet üzerinden: Başvuru ekranı açıldığında online yönlendirme ile ödeme yapılabiliyor.

ÜCRET İADESİ

Başvurusu kabul edilmeyen veya kura ile konut hakkı kazanamayan vatandaşların yatırdığı ücret tamamen geri alınabiliyor.

İade işlemleri, başvurunun sonuçlanmasının ardından bankalar veya e‑Devlet üzerinden yönlendirilerek yapılacak.