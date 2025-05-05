TOKİ’den 53 ilde büyük fırsat başlıyor! Kaçıran üzülür…

Haber Merkezi

Ev ya da iş yeri sahibi olmanın hayalini kuranlar için TOKİ'den sevindiren bir haber geldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 farklı ilde toplam 357 gayrimenkulü satışa sunuyor.

Hem konutlar hem de iş yerlerinin yer aldığı bu fırsat, açık artırma yöntemiyle değerlendirilebilecek.

Açık artırmalar 14 ve 15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30’da düzenlenecek. Katılım ise oldukça esnek.

Dileyenler İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası’nda veya Ankara Çankaya’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde fiziki olarak yerini alabilecek. Katılamayanlar için ise çevrim içi teklif verme imkanı da sağlanıyor.

GAYRİMENKULLERİN BULUNDUĞU İLLER

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Bolu, Eskişehir, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Kars, Diyarbakır, Tunceli, Adana, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Niğde ve Bartın.

KATILIM ŞARTLARI

Müzayedeye katılmak isteyenlerin ilk adımı atabilmesi için 50 bin TL katılım teminatı yatırması gerekiyor. Bu tutarı ödeyen herkes teklif verme hakkına sahip olacak.

Satışa çıkarılacak konutlar için yüzde 25 peşinat alınıyor, kalan tutar ise tam 72 ay vadeyle ödenebiliyor. Dükkanlar için yüzde 15 peşinatla 60 ay taksit imkânı sağlanıyor.