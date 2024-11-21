TOKİ’den dev fırsat! 48 ay vadeli arsa satışları başlıyor…

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut satışının ardından arsa satışında da dikkat çekiyor. TOKİ 44 ile çeşitli peşinat ve vade imkanlarıyla arsa satışına başlıyor.

27-29 Kasım tarihlerinde başlayacak olan satışlarda toplamda 882 arsa açık artırma yoluyla yeni sahipleri ile buluşacak.

Söz konusu satışlarda peşinat ve vade imkanları da dikkat çekti. Satışlarda yüzde 25 peşinatla 48 vadeli ve yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme seçenekleri de sunulacak.

AÇIK ARTIRMA İLE YENİ SAHİPLERİNİ BULACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan TOKİ, 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde 44 ildeki 882 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu arsaların toplam değeri ise 19 milyar 944 milyon TL olarak belirlenirken, toplam büyüklüğü de 8 milyon 543 bin metrekareye ulaşıyor. Satışlar, belirli peşinat oranlarına göre 48 ay ve 36 ay vadelerle yapılacak.

44 İLDE SATIŞLAR YAPILACAK!

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan arsa satışları, 27 Kasım’da Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilecek.

28 Kasım’da ise Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Giresun, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas ve Tekirdağ’daki arsalar satılacak.

29 Kasım’daki açık artırma ise Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Batman, Bayburt, Aksaray, Çorum, Denizli, Burdur, Çankırı, Konya, Mardin ve Van illerinde yapılacak.