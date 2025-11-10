TOKİ'den SMS gelmediyse dikkat: İşte sebebi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için başvurular başladı.

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, başvurularını tamamladıktan sonra ödeme işlemleri için gerekli hesap bilgilerinin SMS ile gelmesini bekliyor.

Ancak birçok kişi, henüz mesaj ulaşmadığı için “TOKİ SMS ne zaman gelecek?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Başvurusunu e-Devlet veya banka kanalları üzerinden tamamlayanlar, onay süreci sonrasında bilgilendirme mesajı ile ödeme yapacak.

Peki; TOKİ sms neden gelmedi? Ne zaman mesaj gelecek? İşte, konunun detayları...

TOKİ SMS NE ZAMAN GELECEK

TOKİ başvuru SMS’leri genellikle başvurudan sonraki 24 saat içinde vatandaşların cep telefonlarına ulaşıyor. Ancak ilk başvuru haftasında yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre uzayabiliyor.

Gönderilen kısa mesajda, başvuru sahibine özel olarak oluşturulmuş hesap numarası bulunuyor. Bu numara üzerinden 5 bin TL tutarındaki başvuru bedeli, aşağıdaki yöntemlerden biriyle yatırılabiliyor:

EFT veya havale yoluyla,

ATM aracılığıyla,

veya banka şubelerinden doğrudan ödeme yapılarak.

Bu ödemenin belirtilen süre içinde tamamlanması büyük önem taşıyor. Çünkü ücret yatırılmazsa, başvuru sistem tarafından otomatik olarak iptal ediliyor.

Ayrıca, e-Devlet’te yer alan “TOKİ Başvuru Listesi” ekranında başvurunun durumu görüntülenebiliyor.