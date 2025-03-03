Toplu taşımada yeni dönem: Bugün başlıyor, güzergahlar genişliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından tolu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yapıldı.

3 Mart 2025 Pazartesi itibariye yeni toplu taşıma döneminin başladığının vurgulandığı duyuruda yeni hatların devreye alındığı belirtildi.

Yeni güzergahlara hizmet verecek olan yeni hat ile birlikte vatandaşın yüzü gülecek. Yeni hat, alternatif bir ulaşım ağı olacağını ve aynı zamanda yolculara zaman tasarrufu sağlayacak.

YENİ HAT DEVREYE GİRİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından yapılan açıklama 3 Mart Pazartesi itibariyle toplu ulaşıma 14 numaralı yeni bir hat ekleneceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut; yeni hattın Mevlana Mahallesi’nden başlayarak Kayseri Üniversitesi, Doğu Terminali, Doğu Sanayi, Argıncık, Zümrüt, Hoca Ahmet Yesevi, Seyrani, Abdullah Gül Üniversitesi, Bağdat Caddesi, Yenişehir, Ziyagökalp, Yenisanayi ve Otogar güzergâhından geçerek Anafartalar Raylı Sistem durağına ulaşacağını belirtti. Hayata geçirilen bu yeni hattın, yolcuların farklı iletişim kanallarından aktardığı talepler doğrultusunda oluşturulduğunu belirten Canbulut, 14 numaralı hattın şehir merkezine uğramadan farklı güzergâhlardan ulaşım sağlayarak toplu taşıma sisteminin daha verimli hale geleceğini belirtti. Şehir içindeki hareketliliği dengeli bir şekilde dağıtmayı hedeflediklerini belirten Canbulut, yeni çevresel hattın yalnızca mahalleler arasında kesintisiz ulaşımı sağlamayacağını, aynı zamanda aktarma noktaları ve raylı sistem hatlarını birbirine bağlayarak entegre bir ulaşım ağı oluşturacağını vurguladı.