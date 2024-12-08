Toplu taşımada yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımın yoğun olduğu bölgelerdeki sorunu çözmek için yeni bir adım atıldı.

9 Aralık 2024 Pazartesi itibariyle başlayacak olan yenilikle birlikte o bölgelerde 2 yeni minibüs hattı devreye alınacak.

Bu yeni dolmuş hatlarıyla birlikte yoğun bölgelerde yaşanan ulaşım sıkıntısının büyük ölçüde çözülmesi ve vatandaşların rahat bir nefes alması hedefleniyor.

O GÜRZERGAHLARA YENİ DOLMUŞ HATLARI!

Başkentin en yoğun bölgelerinden olan Kızılay’da hizmete başlayacak olan yeni dolmuş hattı ulaşım yoğunluğunu azaltarak vatandaşın Kızılay’dan başlayarak Koru Metro üzerinden Alacaatlı Mahallesi’ne kadar olan ulaşım güzergahında rahatlama sağlayacak.

Bir diğer dolmuş hattı ise Sokullu Mehmet Paşa Caddesi’nden başlayarak şehir merkezindeki önemli noktalardan geçecek olan ve Sokullu- Bentderesi- Ulus hattı olacak. Ankara’nın en kalabalık noktalarından olan Ulus’a kadar olacak bu hat ile ulaşımdaki yoğunluk azaltılacak.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yeni hatların ardından da vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek yeni hatlar açmaya devam ederek hem birçok noktaya ulaşım hizmeti sağlanacak hem de çeşitlilik sayesinde yoğunluğun önüne geçilecek.