Toplu taşımada yeni dönem resmen başladı: Artık ödemeler böyle yapılıyor

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Manisa’da toplu ulaşımda önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.

Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, şehir genelinde uzun süredir kullanılan Şoför Kart uygulaması bugünden itibaren tamamen kaldırıldı.

Yolcular artık şehir içi otobüslerde yalnızca Manisa Kart veya temassız özellik taşıyan banka ve kredi kartlarıyla seyahat edebilecek.

Alınan bu kararla birlikte hem ödeme süreci hızlanacak hem de dijitalleşme doğrultusunda temassız sistemlere geçiş desteklenecek.

TOPLU ULAŞIMDA NAKİT DÖNEMİ BİTTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda köklü bir değişikliği daha hayata geçirdi. Artık otobüslerde şoföre nakit ödeme yapılamayacak.

Öğrenciler, öğretmenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için tanımlı olan avantajlı kartlar ise aynen geçerli olacak.

Manisa Kart’a bakiye yüklemek isteyen vatandaşlar için de seçenekler artırıldı. Kent genelindeki 212 bayinin yanı sıra Manisa Kart mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar ve dijital platformlar üzerinden kolayca yükleme yapılabilecek.