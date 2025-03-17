Toplu taşımada yeni dönem; Türkiye’de ilk kez uygulanacak

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Şanlıurfa ve Gaziantep başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi, toplu taşımada yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 12 metrelik 25 yeni otobüs alarak araç filosunu gençleştirirken, eski araçlarını elektrikliye dönüştürme planlarını masaya yatırdı.

Gaziantep ise 363 turuncu otobüsü ve 53 tramvay ile toplu taşımada modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Fosil yakıtlardan uzaklaşarak çevreci ulaşım sistemlerine yönelen şehirler, vatandaşların konforunu artırmayı hedefliyor.

HİDROJENLİ OTOBÜS GELİYOR

“Sürdürülebilir ve Akıllı Mobilite Strateji Planı” kapsamında 44 adet elektrikli otobüs alımını gündemine alan Gaziantep Belediyesi, bir ilke daha imza atarak hidrojenle çalışan otobüsleri filoya dahil etmeye hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez kullanılacak hidrojenli otobüsler, sıfır emisyon özelliğiyle çevreci bir ulaşım modeli sunacak.

Egzozdan yalnızca su buharı salınacak ve hidrojen yakıtı, belediyeye ait güneş enerjisi santrallerinden üretilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Temel kaynağı su ve güneş olan, dünyanın en temiz, yeşil, ekonomik ve sürdürülebilir enerjisi hidrojen için, ülkemizde önemli çalışmalar yapılıyor. Çok önemli gelişmelerin arefesindeyiz. TÜRASAŞ, Türkiye’nin ilk yerli ve milli tren setini üretirken üstlendiğimiz rol gibi, bu konuda da teknolojik dönüşümü uygulayan ilk şehir olmak için öncü bir çalışmayı çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Gaziantep, otobüs ulaşım ağını hidrojenli yeşil yakıta dönüştüren ilk şehir olacak”