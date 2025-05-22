Toplu ulaşımda yeni dönem! Rota değişti: İşte yeni güzergah

Haber Merkezi
ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu taşıma hattında önemli bir düzenlemeye imza attı.
Yapılan resmi açıklamada, 732 numaralı Seferihisar – Urla otobüs hattının güzergahında değişiklik yapılacağı duyuruldu.
14 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/394 sayılı UKOME kararı doğrultusunda alınan karar, bölgedeki yolcuların ulaşımını daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.
ESHOT yetkilileri, yeni güzergahın detaylarını paylaştı.
BU DURAKLAR KALDIRILDI
Yeni düzenlemeye göre, hattın gidiş ve dönüş yönlerinde kullanılacak Mevcut güzergah: Çeşme Caddesi - 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi - Mevcut güzergahın devamı şeklinde olacak.
Kullanılmayacak duraklar
- Ulamış Ortaokulu
- Ağalar Deresi
Hizmet verilecek duraklar
- Ulamış Mezarlık
- Ulamış Cami
- Ulamış Kahveler
- Kanalboyu