Toprağın arasından gizli servet çıktı! Tam 5 milyon TL değerinde…

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Avustralya'nın Batı yakasında, altın arayıcılığıyla geçen bir ömür…

Tyler Mahoney, ailesinin yıllardır sürdürdüğü altın madenciliği geleneğini genç yaşında dev bir keşifle taçlandırdı.

Kalgoorlie yakınlarında yaptığı son aramada, Mahoney tam 20 onsluk, değeri yaklaşık 130 bin dolar olan (yaklaşık 5 milyon TL) yüksek saflıkta bir altın külçesi buldu.

Genç kaşif, aramalarını genellikle metal dedektörü yardımıyla yapıyor ve Batı Avustralya’daki çok sayıdaki altın madeninin hâlâ büyük sürprizler barındırdığını belirtiyor.

Külçenin, sahip olduğu aracın tam üç katı değerinde olduğunu belirten Mahoney, bu keşfin hem ailesi hem de kendisi için unutulmaz bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

TOPRAKTAN SERVET ÇIKARTIYOR

Reality TV şovu Gold Rush’ta tanınan Mahoney, daha önce 35 bin ve 7 bin dolar değerinde külçeler bulmuştu.

Geçimini tamamen bulduğu altınlarla sağlayan Mahoney, günlerini ekskavatör başında, ağır iş makineleriyle toprakları kazıyarak ve içindeki altını ayıklayarak geçiriyor.

Arazinin jeolojisi, topografik yapısı ve potansiyel altın yataklarını belirlemek için yoğun bir araştırma da gerekiyor.

Yahoo News’in haberine göre Mahoney, altın avcılığının gelişen teknoloji sayesinde artık daha verimli olduğunu belirtiyor.