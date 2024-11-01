Topraksız yetişiyor, şifa fışkırıyor! Kilosu 300 TL: Kanserle savaşa tek yudum yetiyor

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Türkiye’nin dört bir yanında üretimi yaygınlaştırılabilecek olan mavi yemiş, tarım sektöründe önemli bir değer olarak dikkat çekiyor.

Özellikle Karadeniz’in asidik topraklarında doğal ortamında yetişebilen mavi yemiş, Akdeniz gibi farklı toprak özelliklerine sahip bölgelerde ise topraksız kültür yöntemiyle üretilebiliyor.

Bu “süper besin” üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Ebru Yaşa Kafkas, mavi yemişin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hem sağlık hem de tarım ekonomisi açısından büyük bir kazanç olacağını belirtti.

Kafkas, “Türkiye’nin mavi yemiş için 100 bin tonluk bir üretim potansiyeli var” diyerek, bu meyvenin faydalarını sıraladı.” diyerek faydalarını sıraladı.

KANSERİN KÖKÜNÜ KAZIYOR

DHA’da yer alan habere göre; Türkiye, bu yıl 10 bin ton mavi yemiş üretim hedefiyle büyük bir adım atıyor.

Doğru yöntemler ve çeşitler kullanılarak üretilen mavi yemiş, yalnızca ekonomik bir fırsat yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından da önemli faydalar sunuyor.

Yapılan araştırmalara göre, bu meyve kalp sağlığını destekleyip kanser riskini azaltırken, Alzheimer ve hafıza kaybı gibi nörolojik hastalıkları da geciktirici etkiye sahip.

Epidemiyolojik çalışmalar, düzenli mavi yemiş tüketiminin sinir sistemini güçlendirdiğini ve sakinleştirici bir etki yarattığını ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ebru Yaşa Kafkas, mavi yemişin uzun vadeli tüketimle sağlığa olumlu katkılar sağladığını belirterek, “Mavi yemişin olumlu etkileri, 6 ay boyunca günde bir bardak tüketen bireylerde gözlemlenmiştir” dedi.