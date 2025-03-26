Toz, kir, leke… Unutun! Bu camlar kendi kendini temizliyor

Haber Merkezi

Araştırmacılar, cam üretiminde devrim yaratacak tamamen yeni bir yöntem geliştirdi. Sadece tuz ve ses dalgaları kullanılarak üretilen bu cam, malzeme biliminde tarihi bir keşif olarak tanımlanıyor.

Kendini temizleyebilme ve mikroplardan arınma özellikleriyle dikkat çeken yeni cam türü, geleneksel cam üretim süreçlerinde kullanılan güçlü kimyasallara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Yeni teknoloji, sadece cam üretiminde değil, aynı zamanda bira üretimi gibi farklı sektörlerde de yeniliklere öncülük edebilir.

Geleneksel cam üretiminde genellikle silanizasyon reaksiyonları ve polimer kaplamalar gibi yöntemler kullanılırken, bu yeni yöntem çevre dostu ve maliyet açısından çok daha verimli bir alternatif sunuyor.

Bu keşfin, cam teknolojisinde büyük bir devrim yaratması ve farklı endüstrilerde kullanım alanları bulması bekleniyor.

Araştırmacılar, yeni camın gelecekte özellikle suya dayanıklı yüzeyler ve mikroplardan arındırılmış ortamlar için önemli bir adım olacağına inanıyor.

TUZ VE SES DALGALARIYLA ÜRETMEK

Sadece tuz ve ses dalgaları kullanarak üretilen bu yeni cam, daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Araştırmalar sırasında, sıradan camlar toksik olmayan diazonyum tuzu çözeltisine batırıldı ve ardından 24kHz frekansında ultrason dalgalarıyla işlem gördü.

Bu işlem, camın yüzeyinde kimyasal bir reaksiyon başlatarak, organik bir katman ekledi ve camın yapısını tamamen değiştirdi.

Araştırmacılar, bu teknolojinin otomobil camlarından bina camlarına kadar pek çok alanda kendini temizleyebilen ve suya dayanıklı camlar üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, biyoyakıt üretimi ve su filtreleme sistemlerinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynayabileceği ifade ediliyor. Özellikle mikroplastiklerle mücadele için su filtreleme sistemlerinde kullanılması beklenen bu teknoloji, çevre sorunlarına karşı etkili çözümler sunabilir.

CHIP’te yer alan bilgilere göre; Bu buluş, Advanced Functional Materials dergisinde yayımlandı.