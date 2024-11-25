Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trabzonspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor bu sezon istediği sonuçları elde edemiyor. Bordo mavililer bu sezon oynadığı 11 maçta topladığı 12 puan ile 14. sırada yer alıyor.

Öte yandan kötü günler yaşayan Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunuyor. Adana ekibi 11 maçta 9 mağlubiyet 2 beraberlik alarak son sırada yer alıyor.

Adana Demirspor, Trabzonspor'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kaybetti.

Futbolseverler Trabzonspor - Adana Demirspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İşte, Trabzonspor - Adana Demirspor maçının detayları...

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 25 Kasım Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.