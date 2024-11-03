Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 103. kez karşılaşacak. Alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 41-27 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olduğu son maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe, 2016 yılından bu yana bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçın ikisini kazanabilen Trabzonspor bu sezonki 3. galibiyetini almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Trabzonspor - Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının detayları...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor