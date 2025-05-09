Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de son haftalara girilirken Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında ligin ilk yarısında Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray 4-3 kazandı.

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor bu seriye son vermek istiyor.

Öte yandan Trabzonspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Galatasaray ise bu seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Trabzonspor - Galatasaray maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Trabzonspor - Galatasaray maçının bilgileri...

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.