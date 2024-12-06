Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek mağlubiyetini 11'inci haftada Fenerbahçe'den aldı.
Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Trabzonspor kötü gidişata dur demek istiyor.
Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor bu sezon oynadığı 13 maçta topladığı 15 puan ile 12. sırada yer alıyor.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda takımın başına Hakan Keleş'i getiren Kasımpaşa'da bu sezon 13 maçta 15 puan topladı.
Futbolseverler Trabzonspor - Kasımpaşa maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
İşte, Trabzonspor - Kasımpaşa maçının detayları...
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 6 Aralık 2024 Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.
Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.