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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın bilgileri..