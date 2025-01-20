Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor bu sezon oynadığı 18 maçta topladığı 22 puan ile 10. sırada yer alıyor.

Öte yandan Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Sivasspor ise bu sezon topladığı 20 puan ile 15. sırada bulunuyor.

Sivasspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor taraftarı önünde bu seriyi bozmak istiyor.

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen Trabzonspor - Sivasspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Trabzonspor - Sivasspor maçının detayları...

Trabzonspor - Sivasspor maçı ne zaman?

Trabzonspor - Sivasspor maçı 20 Ocak Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de başlayacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.