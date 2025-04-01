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Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19 takımı ile oynayacağı karşılaşma için geri sayım başladı. İşte maçın bilgileri...