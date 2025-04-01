Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Inter U19 takımı ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor U19 takımı, yarı finale yükselmek için Inter karşısında kritik bir mücadele verecek.
Trabzonspor U19 - Inter U19 mücadelesi tek maç üzerinden Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
Futbolseverler Trabzonspor U19 Takımı ile Inter U19 takımı arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı ne zaman?
Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı 1 Nisan Salı (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak.
Trabzonspor U19 - Inter U19 maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.