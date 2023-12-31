Trafiği tarihe gömen karar: Resmen bedava! Herkes toplu taşıma kullanacak… Yeni yıla saatler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde toplu taşımalar yer alıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenler Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Herkesin beklediği müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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Yeni yıla saatler kaldı. Yeni yılın ilk gününde resmi tatil olması, insanların dışarıda vakit geçirme arzusunu artırdı.

Bu durum, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

1 Ocak tarihi, İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair merak ve heyecanla bekleniyordu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte, 1 Ocak tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı netlik kazandı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşımada yaşanacak ücretsiz seyahat fırsatıyla vatandaşlar, yeni yılın ilk gününü keyifli bir şekilde geçirmeye hazırlanıyor.

İşte ücretsiz olan toplu taşımalar…

İstanbul, Ankara, İzmir'de ücretsiz ulaşım

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 1 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, İzmir'de ise İZBAN seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

31 Aralık gecesi toplu taşıma ücretsiz mi?

31 Aralık’ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma araçlarının normal günlerdeki gibi ücretli olacağı açıklandı. Ancak bugün, yani yılbaşı gecesi, toplu taşıma saatleri özel olarak uzatılacak.

Yapılan açıklamaya göre “31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.”

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldı.