Trafik ışıkları değişti! Yeni tasarımları şaşırttı: Artık bu şekilde yanacaklar

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Almanya’da tarihi dokuyu modern kent yaşamına taşıyan sıra dışı bir uygulama hayata geçirildi.

Schleswig yakınlarında bulunan Haithabu Viking Müzesi çevresindeki yollarda yer alan trafik lambalarında yeni uygulamaya geçildi.

Turistlerin ilgisini çekmek için atılan bu yeni adımla birlikte bölgeye tarihi bir dokunuş katan temalı trafik lambaları sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Projenin ilham kaynağı ise, Danimarka gezisinden dönen bir bölge sakini oldu. Fikri değerlendirmeye alan yerel yönetim, uygulamaya geçmenin zaman aldığını ve sürecin yaklaşık 3.500 Euro maliyetle tamamlandığını açıkladı.

TEMALI TRAFİK LAMBALARI YAYGINLAŞIYOR

Son yıllarda Almanya'nın birçok şehrinde benzer temalı trafik ışıkları dikkat çekiyor.

Her biri bulunduğu kente özgü karakterler taşıyan bu lambaların hem bölge halkı hem de turistlerin odağı haline gelmiş durumda.