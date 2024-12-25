Trafik ışıklarındaki bu detaya dikkat: Çoğu sürücü bilmiyor

Haber Merkezi

Trafik ışıklarının dikey veya yatay yerleştirilmesi, yalnızca estetik bir tercih değil. İklim koşulları, yol yapısı, sürücülerin ihtiyaçları ve güvenlik faktörleri bu kararları şekillendiriyor. Bu detay, aslında trafik güvenliğinin temel taşlarından biri.

YATAY IŞIKLAR RÜZGARA KARŞI DAHA DAYANIKLI

Rüzgarın yoğun olduğu bölgelerde yatay trafik ışıkları tercih ediliyor. Bunun nedeni, yatay yerleşimin rüzgar direncini azaltarak ışıkların stabil kalmasını sağlaması. Özellikle geniş kavşaklarda bu ışıkların sürücüler tarafından daha rahat görülmesi de büyük bir avantaj.

Trafikte uzun araçların altından geçmesi gereken trafik ışıkları için yatay yerleşim daha uygun bir çözüm sunuyor. Dikey yerleşim, zaman zaman bu tür araçların geçişini zorlaştırabilirken, yatay ışıklar bu problemi ortadan kaldırıyor.

RENK KÖRLÜĞÜ İÇİN DİKEY IŞIKLAR

Dikey trafik ışıklarının tercih edildiği durumlar da yok değil. Renk körlüğü yaşayan sürücüler, dikey ışıklarda hangi ışığın yandığını yer konumuna göre daha kolay anlayabiliyor. Üst ışığın yanması dur işareti olarak algılanırken, alt ışığın yanması ise geçiş izni anlamına geliyor.

Ayrıca yatay ışıkların renk yerleşimi, ülkeden ülkeye değişebiliyor. Sağdan araç kullanılan ülkelerde kırmızı ışık solda, yeşil ışık sağda konumlanırken; soldan araç kullanılan ülkelerde tam tersi bir düzen geçerli.