Trafik kazaları açısından en riskli iller açıklandı: Zirvede bakın hangi şehir var

Haber Merkezi

Türkiye’deki trafik kazaları, yalnızca can kaybına yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda ciddi yaralanmalara neden olarak büyük bir halk sağlığı sorunu oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan “Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri”ne göre, trafik kazalarına en fazla maruz kalan iller de belli oldu.

İstatistikler, trafikte en yüksek risk taşıyan illeri gözler önüne serdi.

Peki, bu iller hangileri? İşte trafiği en güvensiz 10 il…

TRAFİK KAZALARI AÇISINDAN EN RİSKLİ 10 İL

Bingöl’deki kazalar, nüfus ve araç sayısına oranla ülke genelindeki ortalamanın çok daha üzerinde ölüm ve yaralanmaya yol açıyor. Bingöl’ün yanı sıra, Tunceli ve Bitlis de trafik güvenliği konusunda en yüksek riskli iller arasında yer alıyor. İşte listenin devamı:

1- Bingöl

2- Tunceli

3- Bitlis

4- Gümüşhane

5- Şırnak

6- Hakkari

7- Burdur

8- Aksaray

9- Çankırı

10- Siirt