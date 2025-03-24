Trafik sigortası ve kasko arasındaki farklar nedir? İşte merak edilenler...

Hüseyin Topuz

Araç sahipleri için sigorta, hem yasal bir zorunluluk hem de olası risklere karşı önemli bir güvencedir.

Trafik sigortası ve kasko, araçları ve sürücüleri korumaya yönelik iki temel sigorta türüdür. Ancak, birçok kişi bu iki sigorta arasındaki farkları tam olarak bilmemektedir.

Trafik sigortası zorunlu olup üçüncü şahıslara verilen zararları karşılarken, kasko sigortası isteğe bağlıdır ve aracın çeşitli risklere karşı korunmasını sağlar.

Trafik sigortası ile kasko arasındaki temel farkları sizler için derledik. İşte, bu iki sigorta türü arasındaki temel farklar...

Trafik Sigortası

- Türkiye’de trafiğe çıkan her araç için yaptırılması yasal olarak zorunludur.

- Kazada kusurlu olan tarafın, diğer araç veya kişilere verdiği maddi ve bedensel zararları karşılar.

- Kazada suçluysanız, kendi aracınızdaki hasarları karşılamaz.

- Sigorta şirketleri, devletin belirlediği teminat limitleri çerçevesinde ödeme yapar.

Kasko Sigortası

- Trafik sigortasının aksine isteğe bağlıdır.

- Kendi aracınızda meydana gelen hasarları karşılar (kaza, çalınma, yanma, doğal afet gibi durumlarda).

- Farklı kasko paketleri ile ek teminatlar eklenebilir (mini onarım, ikame araç, yol yardımı gibi).

- Trafik sigortası üçüncü kişileri korurken, kasko sigortası sizin aracınızı güvence altına alır.

Özetle, trafik sigortası yasal bir zorunluluk olup üçüncü şahıslara verilen zararları karşılarken, kasko sigortası isteğe bağlıdır ve kendi aracınızı güvence altına alır.