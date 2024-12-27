Trafikte bu hatayı yapan yandı! Cezası 211 bin 958 TL

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Kayseri’de yapılan trafik denetimleri sırasında sürücünün yaptığı o hatalar pahalıya patladı. Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda verilen ceza miktarı dudak uçuklattı.

Söz konusu olayda Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir otomobilde megafon ve siren kullanıldığını tespit etti.

Tespit edilen durumlar karşısında binlerce ceza kesilen sürücüye para cezasının yanı sıra trafikten men cezası da uygulandı.

211 BİN 958 TL CEZA KESİLDİ!

Trafik denetiminde aracında megafon ve siren bulunan ve alkolmetreye üflemeyi de reddeden araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 lira cezai işlem uygulandı.

Para cezasının yanı sıra sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konulan sürücünün aracı ise 30 gün trafikten men edildi.