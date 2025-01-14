Trafikte yeni dönem başlıyor: Yaşlılara zorunlu olacak

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Avrupa Birliği (AB), Japonya'da uzun yıllardır kullanılan "yaşlı sürücü" trafik işaretini, AB ülkelerinde uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

Bu işaret, yaşlı sürücüler için özel uyarılar sağlayarak, güvenli sürüşü teşvik etmeyi hedefliyor.

Uygulamanın başlangıçta sadece AB ülkelerinde zorunlu olması planlanıyor, ancak ilerleyen dönemlerde Türkiye gibi aday ülkeleri de etkilemesi bekleniyor.

Dünya genelinde trafik kazalarına bağlı ölüm oranlarının artışı, araç güvenliği önlemlerinin yetersiz kaldığını gözler önüne seriyor.

Bu durum, trafik işaretleri ve ehliyet düzenlemelerinde yenilik yapma gerekliliğini ortaya koyuyor.

Japonya’da "Koreija İşareti" olarak bilinen yaşlı sürücü işareti, Avrupa'nın trafik güvenliği alanındaki önemli adımlarından biri olacak.

YAŞLILAR İÇİN ZORUNLU OLACAK

Japonya’da 75 yaş ve üzeri sürücüler için uygulanan “Koreija İşareti” (Yaşlı Sürücü İşareti), diğer sürücülerin dikkatini çekmek ve kazaları önlemek için başarılı bir şekilde kullanılmakta.

Avrupa Birliği de benzer bir düzenleme üzerinde çalışıyor ve bu uygulama, AB ülkelerinde zorunlu hale getirilecek.

Bazı Avrupa ülkelerinde ise 70 yaş üzerindeki sürücülerin ehliyet yenileme işlemleri sınırlandırılacak.

Türkiye’de ise mevcut yasal düzenlemelere göre, ehliyet almak için bir üst yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 80 yaş ve üzerindeki sürücüler, ehliyetlerini sadece iki yılda bir yenileyebiliyor ve bu süreçte kapsamlı bir sağlık raporu sunmaları gerekiyor.

Türkiye’de, ehliyet sahibi sayısının 33 milyonu geçtiği ve 65 yaş üzerindeki sürücülerin oranının arttığı göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Birliği'nin yaşlı sürücüler için getireceği düzenlemelerin ilerleyen yıllarda Türkiye'yi de etkileyebileceği öngörülüyor.