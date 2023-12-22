Transfer arenasında Karadeniz rüzgarı! Trabzonspor, Galatasaray'ın efsanesini kaptı Ara transfer dönemi için Trabzonspor’un hedefi büyük. Karadeniz ekibi, ezeli rakibi Galatasaray’ın eski yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

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Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesiyle birlikte çıkış yakalayan Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi.

Bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

11 Ocak'ta başlayacak kış transfer dönemi öncesi Trabzonspor, orta saha bölgesine güçlü bir takviye yapmayı hedefliyor.

Abdullah Avcı önderliğindeki ekip, orta saha pozisyonuna deneyimli bir oyuncu kazandırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Takımda ayrılık söylentileri dolaşan Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ın yerine tecrübeli bir ismi kadroya katmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray'ın eski bir yıldızını transfer etme planlarını resmen devreye soktu.

Galatasaray'ın eski yıldızı, adım adım Trabzonspor'a

Fanatik’te yer alan haber göre; Trabzonspor, Adana Demirspor’un Faslı yıldızı Younes Belhanda’yı kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında Bakasetas ile yolları ayırması beklenen Trabzonspor’un, orta saha yıldızını Bakasetas’ın yerine düşündüğü iddia edildi.

Daha önce Galatasaray’da da forma giyen Belhanda, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti.