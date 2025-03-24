Trendyol Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF resmen duyurdu...

Hüseyin Topuz

Sosyal medyada yer alan Trendyol Süper Lig'de maçların bir hafta erteleneceği iddiası son günlerde gündemde yer alıyor.

Ortaya atılan bu iddianın ardından futbolseverler maçların ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Peki, Trendyol Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Erteleme yok

TFF, Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.