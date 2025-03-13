Trendyol Süper Lig’inde yeni sezon tarihleri belli oldu mu? Trendyol 1., 2 ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

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Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen 2024-2025 Trendyol Süper Lig için geri sayım başladı. Kıyasıya rekabetin devam ettiği yarışta son düdük Haziran ayında çalacak.

38. hafta ile sonlanacak olan Süper Lig sezonu henüz daha bitmeden futbolseverler tarafından yeni sezon başlangıç tarihleri merak edildi.

Türk Futbol Federayonu tarafından taraftarın heyecanla beklediği Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig için yeni sezon tarihlerini paylaştı.

Başlangıç tarihinin belli olmasının ardından sezonun planlaması ise ilerleyen tarihlerde paylaşılacak. Peki, Trendyol 1., 2 ve 3. Lig ne zaman başlayacak?

2025-2026 LİGLERDE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezonu 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Nesine 2. Lig, 30-31 Ağustos 2025 tarihinde mücadelelerle açılışı yapacak. Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül'de sezona başlamış olacak.