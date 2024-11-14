TRT Fenerbahçelileri ekrana kilitleyecek! İşte TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maç...

Hüseyin Topuz
Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle liglere verilen arada Rus temsilcisi Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de oynadığı 11 maçta topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, milli maçlar için verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek.
Futbolseverler Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanacak mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyordu.
Fenerbahçe - Zenit maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte Fenerbahçe - Zenit maçının merak edilenler...
Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.