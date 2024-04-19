TRT Spor şifresiz yayınlayacağı 8 maçı açıkladı! İşte şifresiz maçların programı... TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 19-22 Nisan tarihleri arasında TRT Spor'da canlı yayınlanacak maçlar..

ensonhaber.com

TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.

TFF 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayan TRT Spor futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

19 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

19 Nisan Cuma

20:00 Altay - Manisa FK (TRT SPOR)

20 Nisan Cumartesi

13:30 Bandırmaspor - Tuzlaspor (TRT SPOR)

16:00 Giresunspor - Göztepe (TRT SPOR)



19:00 Eyüpspor - Boluspor (TRT SPOR)

21 Nisan Pazar

13:30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor (TRT SPOR)

16:00 Çorum FK - Adanaspor (TRT SPOR)

19:00 Sakaryaspor - Keçiörengücü (TRT SPOR)

22 Nisan Pazartesi

20:00 Ümraniyespor - Kocaelispor (TRT SPOR)