TRT Spor'da 3 maç şifresiz! 9 Nisan 2025 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 9 Nisan 2025 Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 karşılaşma TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte bugünün maç programı...
9 Nisan Çarşamba
14:00 Erzurumspor FK - Çorum FK
17:00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük
20:00 Boluspor - Sakaryaspor