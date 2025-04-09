TRT Spor'da 3 maç şifresiz! 9 Nisan 2025 şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 9 Nisan 2025 Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 karşılaşma TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte bugünün maç programı...

9 Nisan Çarşamba

14:00 Erzurumspor FK - Çorum FK

17:00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük

20:00 Boluspor - Sakaryaspor

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Hüseyin Topuz
Seo Editor