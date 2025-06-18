TRT'de futbol şöleni! 2 dev maç TRT 1'de şifresiz

TRT şifresiz yayınladığı müsabakalar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
Geçtiğimiz günlerde başlayan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.
Liglerin sona ermesinin ardından futbola hasret kalan sporseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.
Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
TRT 1'in 18 Haziran 2025 Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Peki, TRT 1 ekranlarında bugün şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..
18 Haziran Çarşamba
19:00 Manchester City - Wydad Casablanca (TRT 1)
22:00 Real Madrid - Al Hilal Riyadh (TRT 1)