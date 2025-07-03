TRT'de futbol şöleni! 4 maç TRT'de şifresiz yayınlanacak!

Futbolseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda oynanacak 4 müsabaka TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.
Futbolseverler TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
4 Temmuz Cuma
22:00 Fluminense - Al Hilal Riyadh
5 Temmuz Cumartesi
04:00 Palmeiras - Chelsea (TRT Spor)
19:00 PSG - Bayern Münih (TRT 1)
23:00 Real Madrid - Borussia Dortmund (TRT 1)