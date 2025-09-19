Abone ol: Google News

TRT'de futbol şöleni! 7 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak!

TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları açıkladı. İşte bu hafta TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar..

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 13:05
TRT Spor'un 19-21 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 müsabaka TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

19 Eylül Cuma

14:30 Serik Spor - Bandırmaspor (TRT Spor)

17:00 İstanbulspor - Çorum FK (TRT Spor)

20:00 Hatayspor - Boluspor (TRT Spor)

20 Eylül Cumartesi

16:00 Van Spor FK - Sivasspor (TRT Spor)

19:00 Manisa FK - Esenler Erokspor (TRT Spor)

21 Eylül Pazar

16:00 Sarıyer - Pendikspor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Amed SK (TRT Spor)

