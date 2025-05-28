TRT'den futbolseverlere dev müjde: Final maçı şifresiz yayınlanacak

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UEFA Konferans Ligi final maçı için geri sayım başladı.

Final maçının detayları futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Real Betis ve Chelsea, UEFA Konferans Ligi şampiyonu olmak için zorlu bir maça çıkacak.

Futbolseverler UEFA Konferans Ligi final maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TRT 1'in UEFA Konferans Ligi final maçını şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı merak uyandırdı.

İşte, Real Betis - Chelsea maçının merak edilenleri...

28 Mayıs Çarşamba

22:00 Real Betis - Chelsea (TRT 1)