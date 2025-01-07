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Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın göreve başlayacağı tarih

Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın göreve başlayacağı tarih Trump'ın göreve başlayacağı tarih herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih..