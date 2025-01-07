Trump ne zaman göreve başlayacak? ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın göreve başlayacağı tarih

Hüseyin Topuz
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçimlerin ardından ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen Kamala Harris ile Donald Trump arasında bir seçim yaptı ve Trump'ı başkan seçti.
Yapılan seçimlerin ardından Donald Trump 277, Kamala Harris ise 224 delege kazandı.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.
Peki, Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...
ABD'de Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olarak görevi devralacak.