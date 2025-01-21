TRUMP ve $Melania Coin nereden, nasıl alınır? Yükselişi durdurulamıyor...

Haber Merkezi

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarından TRUMP adıyla yeni bir “meme coin” çıkarıldığı duyuruldu.

son 24 saat içerisinde değeri yüzde 92,5 artarak 12,5 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri adeta rekor kırdı.

Trump'ın ardından First Lady Melania Trump da kendi adına bir kripto para çıkardı.

Melania Trump sosyal medya hesabından gece saatlerinden yaptığı açıklamada söz konusu paranın alım-satımlarının başladığını duyurdu.

TRUMP ve $MELANIA nasıl alınır ve nerede listelendi merak ediliyor. İşte alım-satım işlemleri için detaylar...

TRUMP VE MELANIA COİN ALIMI

Melania Coin, Solana altyapısı üzerine inşa edilmiştir ve kripto para piyasasında meme coin kategorisine girmektedir.

Melania Coin henüz sınırlı sayıda borsada işlem görmektedir. Ancak, Solana tabanlı olması nedeniyle bu coini almak isteyenlerin Solana cüzdanı oluşturması gerekiyor. İşte Melania Coin’i alabileceğiniz platformlar ve yöntemler:

Solana Tabanlı Borsalar:

Raydium ve Orca gibi Solana ağıyla entegre merkeziyetsiz borsalarda işlem yapılabilir.

Trumpcoin de Solana altyapısını kullanmaktadır ve daha önce hızlı bir şekilde değer kazanıp dalgalanmalar yaşamıştır.