Trump'ın yemin töreni ne zaman ve saat kaçta? Trump göreve ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz
Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçimlerin ardından ABD'nin yeni başkanı Donald Trump olmuştu.
ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen Kamala Harris ile Donald Trump arasında bir seçim yaptı ve Trump'ı 2. kez ABD başkanı seçti.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.
Peki, Donald Trump ne zaman göreve başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...
Trump'ın yemin töreni ne zaman?
ABD'de Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olarak görevi devralacak.
Trump, 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de yemin edecek.