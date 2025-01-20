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Trump'ın yemin töreni ne zaman ve saat kaçta? Trump göreve ne zaman başlayacak?

Trump'ın yemin töreni ne zaman ve saat kaçta? Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump'ın göreve başlayacağı tarih herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Trump ne zaman göreve başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih..