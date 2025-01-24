TÜİK 2025 yılı ilk enflasyon verileri açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 2025 yılının ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.
2025 yılının ilk faiz kararının açıklanmasının ardından gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.
Ekonomi gündemi ile yakından ilgilenen milyonların merakla beklediği TÜİK enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih hakkında yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?
TÜİK 2025 OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre, Ocak ayı enflasyon rakamları ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.