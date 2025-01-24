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TÜİK 2025 yılı ilk enflasyon verileri açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

TÜİK 2025 yılı ilk enflasyon verileri açıklandı mı? Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerinin 2025 yılının ilk ayında nasıl olacağı merak ediliyor. TCMB tarafından açıklanan 2025 yılı ilk faiz oranının ardından gözler TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Peki, TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?