TÜİK enflasyonu açıkladı mı, yüzde kaç oldu? Ekim 2024 enflasyon oranı...

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Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK'te...

Enflasyon oranı, asgari ücreti belirleyeceğinden dolayı merakla bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan enflasyon verileri, zamları ve kira artış oranlarını etkiliyor.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarının takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Ekim ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar…

EKİM 2024 ENFLASYONU AÇIKLANDI MI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.