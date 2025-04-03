TÜİK mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak?

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Kira artış oranında doğrudan etkili olan TÜFE verileri için geri sayım başladı. Mülk sahibi ve Kiracıların merakla beklediği mart ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı zaman belli oldu.
Milyonlar, TÜİK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
Şubat ayı enflasyon verilerinin ardından milyonların gözleri mart ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor.
Buna göre; 2025 Mart ayı enflasyon oranı, 3 Nisan 2025 Perşembe günü açıklanacak.