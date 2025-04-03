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TÜİK mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak?

TÜİK mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜFE verileri saat kaçta açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon verilerinin mart ayına ilişkin verilerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Mülk sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen TÜFE verilerinin ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?