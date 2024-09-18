Tüketici Hakem Heyeti başvurusu 2024: Tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur? Şikayeti olan tüketicilerin uğradığı adres olan Tüketici Hakem Heyeti, hakların gözetilmesinde yardımcı oluyor. Peki, Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvurulur? Hangi konularda başvuru yapılır?

Yağmur Dinç

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir.

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmayı amaçlar.

Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından belirlenen binalardadır. Tüketici Mahkemeleri ise illerde Adliye binalarında bulunmaktadır.

Herhangi bir alışveriş konusunda mağdur olan vatandaşlar, bu heyete başvuru için gereken detayları araştırıyor.

Peki, tüketici hakem heyetine nasıl ve hangi konularda başvurulur? Tüketici Hakem Heyeti başvurusu ücretli mi? Heyet sonucu nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU SINIRI 2024

Tüketici hakem heyetlerinin görev alanını belirleyen başvuru sınırları tüketici uyuşmazlıklarının değerleri açısından her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.

Bu kapsamda 2024 yılı için;

104.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

104.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE NASIL BAŞVURULUR

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir. Bu itibarla, tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Elektronik ortamda yapılan başvuruların TÜBİS ile yapılması zorunludur.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

KARAR SÜRESİ

Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.