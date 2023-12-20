Tüketici Mahkemesinde bulunan sınır değişti! Yapılacak başvurularda ücret sınırı... Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacak olan başvurulardaki ücret sınırıyla ilgili olan yeni karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Tüketici Mahkemesi ile ilgili yeni kararlar…

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Ticaret Bakanlığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı yüzde 58,46 oranında artırıldı. Buna göre, 2024 yılı için yapılacak başvurularda değeri 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin görevli olduğu belirtildi. Yayımlanan karar 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

İdari para cezaları da değişti...

Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları artırılarak gelecek yıl için 58,46 lira olarak belirlendi.

Buna göre, 6502 sayılı Kanunun 77'nci maddesi uyarınca 01/01/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları şu şekilde olacak:

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.