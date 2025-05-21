Tüketmeyi bırakın! Salmonella bakterisi tespit edilen helvalar raflardan kalkıyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde tüm hızıyla devam eden gıda denetimleri sonucunda bir helva markası daha sağlığa zararlı bakteri içermesi nedeniyle market raflarından toplatılıyor.

Almanya’da satışa sunulan TOK Gıda tarafından üretilen helvalarda yapılan incelemeler sonucunda salmonella bakterisine rastlanıldı.

Gıda güvenliği nedeniyle ilgili partide yer alan ürünler hakkında yetkili firma geniş çaplı bir geri çağırma başlattığını belirtti.

İADE ETMELERİ İSTENDİ!

TOK Gıda tarafından yapılan açıklamada, başlatılan geri çağırma kapsamına giren ürünlerin yalnızca belirli bir parti numarasına ve son tüketim tarihine sahip olduğu belirtildi.

Geri çağırma kapsamında yer alan ürünleri satın alan tüketiciler için iade sürecinin başladığı belirtildi.

Tüketiciler, aşağıda yer alan bilgilerdeki tarihe ve kod numarasına sahip ürünü alışveriş fişi ibraz etmeden satın aldıkları markete geri götürerek bedel iadesi alabilecekleri belirtildi.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün adı: Sebahat Vanilya Aromalı Helva

Parti numarası: 2024331

Son tüketim tarihi: 26.11.2026