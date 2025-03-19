Haber Merkezi

Nestlé ABD, bazı Lean Cuisine® ve STOUFFER'S® dondurulmuş yemeklerinde ahşap benzeri malzeme bulunma ihtimali nedeniyle gönüllü bir geri çağırma başlattı.

Şirket, tüketici güvenliği açısından bu adımı attığını belirtti.

Geri çağırma, Ağustos 2024 - Mart 2025 arasında üretilen ve Eylül 2024 - Mart 2025 arasında ABD genelindeki marketlere dağıtılan belirli parti numaralarına sahip ürünleri kapsıyor.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Lean Cuisine® Butternut Squash Ravioli

Lean Cuisine® Spinach Artichoke Ravioli

Lean Cuisine® Lemon Garlic Shrimp Stir Fry

STOUFFER'S® Party Size Chicken Lasagna

Bu ürünleri satın alan tüketiciler, ambalajın yan tarafında yer alan 10 haneli parti kodunu kontrol ederek geri çağırmaya dahil olup olmadığını doğrulayabilirler.

TÜKETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Nestlé ABD, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ürünler, satın alındıkları mağazaya iade edilerek değişim veya tam geri ödeme alınabilir.

Daha fazla bilgi için Nestlé ABD ile (800) 681-1676 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği duyuruldu.

Nestlé, bugüne kadar olası bir boğulma vakası yaşandığını belirtti ve tüketicilerin sağlığını riske atmamak adına bu önlemi aldığını açıkladı. Geri çağırmanın, diğer Lean Cuisine® ve STOUFFER'S® ürünlerini kapsamadığı vurgulandı.