Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan denetimlerde, ünlü bir çay markasının poşet çaylarında hile yapıldığı ortaya çıktı.
Çayın içinde gıda boyası bulunduğu ortaya çıkarken, uzmanlar bu durumun sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.
Yetkililer, gıda boyalarının uzun vadede sindirim sistemi ve bağışıklık üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini belirterek, vatandaşların orijinal ve güvenilir markalara yönelmesi gerektiğini vurguladı.
İşte hile yapan çay markası: