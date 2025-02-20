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"Tüketmeyin" çağrısı yapıldı! Çayın içinden bakın ne çıktı

"Tüketmeyin" çağrısı yapıldı! Çayın içinden bakın ne çıktı Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesine yeni markaları ekledi. Bu kez listeye o çay markası da girdi. İçtiğimiz çayın içinden bakın ne çıktı.