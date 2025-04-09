‘Tüketmeyin’ uyarısı yapıldı: Markette satılan fasulyeler toplatılıyor! İşte, nedeni

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Fransa merkezli süpermarket zinciri Leclerc’te satılan konserve fasulyeler hakkında toplatılma kararı alındı.

1 Ocak ile 25 Mart tarihleri arasında satılan Notre Jardin markasına ait konserve fasulyelerin tüketilmemesi konusunda uyarılar ardı ardına geldi.

Söz konusu markaya ait 440 gramlık fasulye kutularında yapılan incelemeler sonucunda pestit limitlerinin aşıldığı ve bu nedenle sağlık riski oluşturduğu kaydedildi.

İADE EDİLMESİ İSTENDİ!

Söz konusu geri çağırma işlemine dahil olan ürünlerin barkod numarası 3564700005194, lot numarası ise GXFFK 107 Kenya olarak belirtiliyor. Aynı zamanda bu ürünlerin son kullanım tarihi 2028 yılının ağustos ayı olarak belirtiliyor.

Geri çağırma kapsamına dahil olan konserve fasulyeler, özellikle pestisit miktarlarının yasal limitlerin üzerinde olması nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşması nedeniyle satın alan müşterilerin ilgili marketlere giderek ürünleri iade etmeleri ya da imha etmeli gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.